Футбол

Сборная России прибыла в БельгиюРоссийская газета 14:47

Бельгия — Россия
21 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды. Российские футболисты заселились в отель в Брюсселе, завтра они продолжат подготовку к матчу.
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