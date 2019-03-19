Футбол
Сборная России прибыла в БельгиюРоссийская газета 14:47
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды. Российские футболисты заселились в отель в Брюсселе, завтра они продолжат подготовку к матчу.
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Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы
Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено в 06:00
Общество
Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами»
В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости".
Обновлено в 15:21
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Корпорация Apple представила новый iMac
Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено в 12:26
Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржу
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Авто
Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года
Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.
Обновлено в 06:47
Музыка
Raw Unkut и Dj Nephil выступят в Москве 23 марта
Украинская диджей Raw Unkut и немецкий музыкант Dj Nephil станут хедлайнерами вечеринки "Спектр" от московского объединения "Кинематика".
Обновлено в 16:51
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране
За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Политика
В Латвии хотят запретить ветеранам надевать форму Красной армии 9 мая
Власти Латвии хотят запретить ветеранам надевать форму Красной армии в День Победы, 9 мая.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Айнтрахта» Аллеру
Спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи уже начал переговоры по 24-летнему игроку. Минимальная цена Аллера — € 40 млн.
Обновлено в 16:51
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Финансы
Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и Boeing
Индексы фондового рынка США проводят торги в «зеленой зоне», хотя и не показывают сильного роста, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:31
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
Обновлено в 09:04
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00