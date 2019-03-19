Сборная России прибыла в БельгиюРоссийская газета 14:47

Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды. Российские футболисты заселились в отель в Брюсселе, завтра они продолжат подготовку к матчу.

Спорт день за днем

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Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

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Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Футбол Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.

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Спорт О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.

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