Футбол
Сборная России прибыла в БельгиюРоссийская газета 14:47
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды. Российские футболисты заселились в отель в Брюсселе, завтра они продолжат подготовку к матчу.
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Здоровье
В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.
Обновлено в 05:40
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Политика
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржу
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Хоккей
«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
Транспорт
Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы
Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Музыка
Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo»
Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре стала балетом года по версии премии "BraVo", награду вручила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен.
Обновлено в 15:58
Культура
Наталья Орейро пожелала открыть свой бутик в России
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро заявила, что хотела бы открыть свой бутик в России, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56