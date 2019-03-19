Футбол
Сборная России прибыла в БельгиюРоссийская газета 14:47
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны. Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды. Российские футболисты заселились в отель в Брюсселе, завтра они продолжат подготовку к матчу.
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Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Авто
На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис
Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Мексика одобрила кандидатуру нового посла США
МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Политика
Назарбаев покинул пост президента Казахстана
Обновлено в 11:36
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Футбол
Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам
В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Общество
«Заводы встанут»: по Волгоградской области месяц не проедут международные грузы
По волгоградским дорогам впервые запретили ездить большегрузам, выполняющим рейсы по международным маршрутам.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца «Борей»
Королев сообщил, что атомные подводные крейсеры четвертого поколения «Борей» и «Борей-А», отвечающие современным требованиями к маневренности, скрытности и вооруженности, составят основу подводных сил на ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:02
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Экономика
The Wall Street Journal (США): из-за Китая цены на осетровую икру стали падать (The Wall Street Journal)
В последние годы Китай стал одним из самых крупных производителей икры, и в результате мировые цены стали опускаться.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Испытание манёвренной обороной
На Юргинском общевойсковом полигоне, расположенном в административных границах Кемеровской области, состоялось показное двустороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады.
Обновлено в 18:30
Политика
Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.
Обновлено в 20:17
Политика
СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией
Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Общество
«Фейсбук» пересмотрит рекламную политику из-за обвинений в дискриминации
Сообщается, что за урегулирование пяти исков компания готова заплатить около пяти миллионов долларов.
Обновлено в 20:07