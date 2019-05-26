Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с ЧехиейЧемпионат 07:46

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии.

Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

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