ЧМ по хоккею
Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с ЧехиейЧемпионат 07:46
Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии.
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