ЧМ по хоккею

Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с ЧехиейЧемпионат 07:46

Канада
Финляндия
сегодня
в 14:15
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Россия
Б 
3 – 2
Чехия
Показать детали
Скрыть
Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

Чемпионат07:46

ЧМ-2019: Мечта о беспроигрышном триумфе сборной России откладывается на год

REGNUM04:10

ЧМ-2019 по хоккею. Турнирная таблица и результаты. Все матчи 25-го мая. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:15

Швеция - Россия, хоккей, как сыграли 21 мая 2019: результат, счет, видео голов

Flat Road00:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Обновлено в 12:26
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Политика

МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Москве нашли 25 снарядов времен войны

Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Здоровье

Медики рассказали о пяти ранних признаках деменции

Медики рассказали о пяти ранних признаках деменции, на которые стоит обратить внимание.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

На гражданке бандит — в войсках разведчик: как вербуют в армию США

Был я на рекрутских станциях Армии США (я пишу с большой буквы «А», потому что в Штатах это название вида Вооружённых сил — Сухопутных войск).
Обновлено вчера в 23:30
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Обновлено в 10:39
Футбол

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей

Обновлено в 11:01
Авто

Что такое минивэн и чем отличаются автомобили данного типа

От остальных типов кузовов минивэны отличает максимальное увеличение внутреннего объема салона как одна из главных целей разработчиков.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми

"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Обновлено в 06:27
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Музыка

Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении

Обновлено в 03:05
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ондрей Непела
Словацкий фигурист
Словацкий фигурист, олимпийский чемпион 1972 года, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Чехословакии. Заслуженный мастер спорта СССР. За свои достижения был назван спортсменом года в Чехословакии в 1971 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов. Житель Богемии, мужского пола - Богемец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное