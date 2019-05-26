ЧМ по хоккею
Россия поборется с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккеюVSE42 Новости вчера в 22:26
26 мая состоится "утешительный финал" между командами России и Чехии. Победитель получит бронзу чемпионата мира по хоккею 2019 года. В этот же день будет выявлен обладатель первого места.
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Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею
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