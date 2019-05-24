Сборная России пожелала выздоровления ЧерышевуМатч ТВ 08:28

Происшествия Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Политика Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Здоровье Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака 25 мая с 10.00 до 14.00 врачи и волонтеры проведут в Воронеже День ранней диагностики и профилактики рака головы и шеи.

Политика Владимир Путин вручил награды в Кремле Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Политика На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Политика Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график "Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Общество Для книг, искусства и советского кино могут отменить возрастной ценз Возрастные ограничения могут снять с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Армия и оружие Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Политика Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17 Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Энергетика ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).

Хоккей Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.

Политика Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции Премьер-министры России и Беларуси дали министрам экономики месяц, чтобы проработать те вопросы интеграции в рамках Союзного государства, которые требуют поиска компромисса.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Армия и оружие У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии В пятницу, 24 мая, у границ Калининградской области был замечен патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, который принадлежит ВМС Германии.

Шоу-бизнес Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.