Футбол
Сборная России поздравила Головина с днем рождения и подарила тортSoccer.ru вчера в 16:50
Сегодня полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин празднует свой 23-й день рождения.
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Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию
Пикап Jeep Gladiator пользуется достаточно высоким спросом среди автомобилей в данном сегменте, что послужило поводом для доработки специалистами тюнинг-ателье.
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Технологии
Названы сроки пуска уникальной российской термоядерной установки
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Мексика направит делегацию в США после заявления Трампа о пошлинах
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что намерен направить делегацию в Соединённые Штаты после заявления американского лидера Дональда Трампа о планах ввести пошлины в 5% на товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду
По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 07:03
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
Нефть подешевела после опубликованных данных о запасах в США
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено вчера в 10:13