Футбол

Сборная России поздравила Головина с днем рождения и подарила тортSoccer.ru вчера в 16:50

Сегодня полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин празднует свой 23-й день рождения.
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В сборной России Головину подарили торт на день рождения

Чемпионатвчера в 17:37

Головину подарили торт в виде футбольного поля (видео)

Советский спортвчера в 16:04

В «Монако» назвали Головина «футбольным маэстро»

Евро-футбол.рувчера в 15:23

Сборная России подарила Головину торт в виде футбольного поля

Sportbox.RUвчера в 16:14

Сборная России подарила Головину торт в виде футбольного поля

Матч ТВвчера в 16:14

Сборная России поздравила Головина с днем рождения и вручила ему торт

Спорт-Экспрессвчера в 15:11

Сборная России поздравила Александра Головина с днём рождения

News.ruвчера в 06:38
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Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию

Пикап Jeep Gladiator пользуется достаточно высоким спросом среди автомобилей в данном сегменте, что послужило поводом для доработки специалистами тюнинг-ателье.
Обновлено вчера в 02:43
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Технологии

Названы сроки пуска уникальной российской термоядерной установки

Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Мексика направит делегацию в США после заявления Трампа о пошлинах

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что намерен направить делегацию в Соединённые Штаты после заявления американского лидера Дональда Трампа о планах ввести пошлины в 5% на товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:29
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Технологии

Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность

Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол

Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 05:32
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено вчера в 07:03
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика

Нефть подешевела после опубликованных данных о запасах в США

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено вчера в 10:13
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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