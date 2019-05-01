Футбол
Сборная России поздравила Головина с днем рождения и подарила тортSoccer.ru 16:50
Сегодня полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин празднует свой 23-й день рождения.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Политика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Парламент Украины не отпустил в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 07:04
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Политика
Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»
Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Полиция очищает Петербург от нелегальных мигрантов
В Санкт-Петербурге уже второй день продолжаются массовые задержания нелегальных мигрантов.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Политика
РБК: прямая линия с Владимиром Путиным планируется 20 июня
В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе.
Обновлено в 17:47
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале снижена до 3,1%
Внешняя торговля прибавила 0,96 п. п. к росту ВВП, а не 1,03 п. п. Ссылки по теме Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время Потребительское доверие в США в мае неожиданно выросло до 134,1 пункта Оценка роста государственных расходов повышена до 2,5% с 2,4%.
Обновлено в 08:43
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено вчера в 14:00