Футбол
Сборная России поздравила Головина с днем рождения и подарила тортSoccer.ru вчера в 16:50
Сегодня полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин празднует свой 23-й день рождения.
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Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
Обновлено в 07:00
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика
Американских сотрудников Huawei отправили на родину
Принятое Huawei решение, по словам главного стратегического разработчика китайской компании, напрямую связано с внесением корпорации и 68 ее офисов в черный список США.
Обновлено в 07:17
Политика
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Культура
«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу
Обновлено в 06:56
Политика
Джереми Хант не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что не согласен с обвинениями специального докладчика ООН Нильса Мельцера о том, что Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам и коллективному преследованию.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая
Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.
Обновлено в 06:36
Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Обновлено в 08:03
Политика
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar
В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Общество
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Подруга Меган Маркл преподнесла ее сыну бесполезный ювелирный подарок
Пока Меган Маркл не отправилась с маленьким Арчи в Соединенные Штаты, а затем в Африку, друзья пары стараются успеть навестить их во Фрогмор-коттедже под Лондоном.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами".
Обновлено в 08:59