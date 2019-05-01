Футбол

Сборная России поздравила Головина с днем рождения и подарила тортSoccer.ru вчера в 16:50

Сегодня полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин празднует свой 23-й день рождения.
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В сборной России Головину подарили торт на день рождения

Чемпионатвчера в 17:37

Сборная России поздравила Александра Головина с днём рождения

News.ruвчера в 06:38

В «Монако» назвали Головина «футбольным маэстро»

Евро-футбол.рувчера в 15:23

Сборная России подарила Головину торт в виде футбольного поля

Sportbox.RUвчера в 16:14

Сборная России подарила Головину торт в виде футбольного поля

Матч ТВвчера в 16:14

Сборная России поздравила Головина с днем рождения и вручила ему торт

Спорт-Экспрессвчера в 15:11

Головину подарили торт в виде футбольного поля (видео)

Советский спортвчера в 16:04
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Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

Обновлено в 07:00
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено в 00:47
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек

Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

Американских сотрудников Huawei отправили на родину

Принятое Huawei решение, по словам главного стратегического разработчика китайской компании, напрямую связано с внесением корпорации и 68 ее офисов в черный список США.
Обновлено в 07:17
Политика

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Культура

«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу

Обновлено в 06:56
Политика

Джереми Хант не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что не согласен с обвинениями специального докладчика ООН Нильса Мельцера о том, что Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам и коллективному преследованию.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Массовая драка произошла в университете Владикавказа

В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт

Разработчики генплана Воронежа отказались от метро в пользу трамвая

Разработчики генплана областного центра – Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы – озвучили планы по возвращению и развитию трамвая в Воронеже.
Обновлено в 06:36
Общество

Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования

Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Обновлено в 08:03
Политика

ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков

Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Кино

Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar

В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.
Обновлено в 02:17
Общество

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Подруга Меган Маркл преподнесла ее сыну бесполезный ювелирный подарок

Пока Меган Маркл не отправилась с маленьким Арчи в Соединенные Штаты, а затем в Африку, друзья пары стараются успеть навестить их во Фрогмор-коттедже под Лондоном.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами".
Обновлено в 08:59
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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