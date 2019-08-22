Спорт день за днем

Общество Минпросвещения отказалось учить школьников компьютерным играм Ранее в четверг сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах обучение компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Шоу-бизнес Лолита Милявская отказалась выплачивать 720 тысяч рублей долга ТСЖ Стоит отметить, что артистка не первый раз судится с ТСЖ: в мае 2012 года столичный суд отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей.

Футбол Тамез отказался от перехода в «Спартак» Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Армия и оружие Сирийская армия заняла Хан-Шейхун 19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

Экономика В Москве повысят городские доплаты к пенсиям Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли со слезами на глазах рассталась с сыном Анджелина Джоли со слезами на глазах рассталась с сыном Старший сын Анджелины Джоли поступил в университет.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Происшествия Запустившего урну в спецназовца на митинге 27 июля оставили в СИЗО Арест Евгения Коваленко, обвиненного в насилии в отношении спецназовца на несанкционированном митинге в столице 27 июля, признали законным.

Кино Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8 Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.

Кино Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

Здоровье В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Политика Украину призвали готовиться к войне с Россией Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова впервые за долгое время показала фото с сыном Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Происшествия В Челябинской области девочка погибла от удара током В среду, 21 августа, в больнице Сосновского района Челябинской области умерла 12-летняя девочка.

Игры Гонка MudRunner 2 сменила название и выйдет в следующем году Релиз SnowRunner состоится в следующем году на PlayStation 4, Xbox One и PC (эксклюзивно в Epic Games Store).