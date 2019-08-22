Футбол

«Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с днем рожденияGazeta.SPb 06:05

Артем Дзюба празднует день рождения.
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Подробнее о событии

Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: «Очень тебя люблю. Твоя Тиночка»

Sport24.ru04:58

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Sportbox.RU04:41

Слуцкий, Березуцкие и остальной штаб «Витесса» поздравили Дзюбу с днем рождения

Спорт-Экспресс07:27

ФИФА назвала Дзюбу настоящим героем сборной России в честь его дня рождения

Спорт день за днем04:53

ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения: «Настоящий герой сборной России на ЧМ-2018»

Sports.ru04:21

«Очень тебя люблю, твоя Тиночка». Канделаки поздравила Дзюбу с днём рождения

Чемпионат06:34

Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения

Матч ТВ04:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Общество

Минпросвещения отказалось учить школьников компьютерным играм

Ранее в четверг сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах обучение компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Лолита Милявская отказалась выплачивать 720 тысяч рублей долга ТСЖ

Стоит отметить, что артистка не первый раз судится с ТСЖ: в мае 2012 года столичный суд отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей.
Обновлено в 06:17
Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли со слезами на глазах рассталась с сыном

Анджелина Джоли со слезами на глазах рассталась с сыном Старший сын Анджелины Джоли поступил в университет.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста

Обновлено в 04:16
Происшествия

Запустившего урну в спецназовца на митинге 27 июля оставили в СИЗО

Арест Евгения Коваленко, обвиненного в насилии в отношении спецназовца на несанкционированном митинге в столице 27 июля, признали законным.
Обновлено в 07:30
Кино

Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби

Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S

Обновлено в 06:57
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 16:21
Кино

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Здоровье

В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы

В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.
Обновлено в 07:20
Авто

Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Общество

Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве

Обновлено в 05:46
Политика

Украину призвали готовиться к войне с Россией

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова впервые за долгое время показала фото с сыном

Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.
Обновлено в 05:37
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током

В среду, 21 августа, в больнице Сосновского района Челябинской области умерла 12-летняя девочка.
Обновлено в 02:43
Игры

Гонка MudRunner 2 сменила название и выйдет в следующем году

Релиз SnowRunner состоится в следующем году на PlayStation 4, Xbox One и PC (эксклюзивно в Epic Games Store).
Обновлено в 07:19
Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию пожизненно отстранен за домогательства

Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от работы за сексуальные домогательства, сообщает New York Times.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

Обновлено в 07:29
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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