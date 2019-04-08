Футбол
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рожденияSport24.ru 07:41
Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.
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Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды
Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Общество
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
Обновлено в 11:49
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Строительство крупнейшего в Москве храма начнется в мае
Обновлено в 08:20
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
В Свердловской области Пенсионный фонд России (ПФР) доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тысяч рублей, сделав перерасчет пенсии за 12 лет.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал квартиру бывшей супруге
Напомним, в декабре минувшего года Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Спустя несколько месяцев женщина подала на развод.
Обновлено в 08:13
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Обновлено в 11:21
Экономика
Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей
По словам сына генпрокурора РФ, новое производство обойдется в 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Энергетика
Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году
Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Музыка
Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов
В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59