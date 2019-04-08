Футбол

Сборная России поздравила Акинфеева с днем рожденияSport24.ru 07:41

Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.
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Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

Sport24.ru07:41

Супруга Акинфеева поблагодарила за поздравления. Герою сборной России – 33!

Спорт-Экспресс08:59

ЦСКА на день рождения Акинфеева: Вратарь, капитан, легенда

Советский спорт04:52

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Газета.Ru04:51

«Вратарь. Капитан. Легенда». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Матч ТВ03:55

ЦСКА — Акинфееву: вратарь, капитан, легенда. С днём рождения!

Чемпионат04:21

Дни рождения

Коммерсантъвчера в 18:07
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В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
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Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
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Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
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Происшествия

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

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Общество

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Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
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Финансы

Доллар опустился ниже 65 рублей

Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
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После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
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Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
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Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество

Строительство крупнейшего в Москве храма начнется в мае

Обновлено в 08:20
Общество

Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве

Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

Обновлено в 05:34
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

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Обновлено в 07:33
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

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Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
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Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

В Свердловской области Пенсионный фонд России (ПФР) доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тысяч рублей, сделав перерасчет пенсии за 12 лет.
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Марат Башаров отписал квартиру бывшей супруге

Напомним, в декабре минувшего года Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Спустя несколько месяцев женщина подала на развод.
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Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф

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Экономика

Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей

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RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
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Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году

Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
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В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой

Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
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Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов

В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
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Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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