Футбол

Сборная России поздравила Акинфеева с 33-летиемСпорт-Экспресс 07:30

Сборная России поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня экс-голкиперу национальной команды исполнилось 33 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения

Sport24.ru07:41

Супруга Акинфеева поблагодарила за поздравления. Герою сборной России – 33!

Спорт-Экспресс08:59

ЦСКА — Акинфееву: вратарь, капитан, легенда. С днём рождения!

Чемпионат04:21

ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Газета.Ru04:51

«Вратарь. Капитан. Легенда». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения

Матч ТВ03:55

ЦСКА на день рождения Акинфеева: Вратарь, капитан, легенда

Советский спорт04:52

Дни рождения

Коммерсантъвчера в 18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Общество

Ветхим и аварийным является почти 10% жилья на Сахалине

Глава региона сообщил, что предыдущая областная власть зарегистрированный на 1 января 2017 года ветхий и аварийный жилфонд собиралась расселять до 2024 года.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Кино

Антон Шагин представит свою новую книгу стихов

Обновлено в 06:19
Общество

Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям

Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Политика

Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Во Владимирской области загорелся жилой дом

Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Общество

В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития

С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 18:39
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено в 17:01
Технологии

Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации

Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Общество

Косаток и белух из бухты Средней в Приморье выпустят в природу

Обновлено в 03:16
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Наука

В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное