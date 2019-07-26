с чего всё началось

Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.

Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Оно даёт право отечественным спортсменам выйти на старты под собственным флагом.

Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио

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