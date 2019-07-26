Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в ТокиоRT на русском 15:49
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Оно даёт право отечественным спортсменам выйти на старты под собственным флагом.
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Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.
— Станислав Поздняков, фехтовальщикУтроNews 10:54
с чего всё началось
«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:08
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