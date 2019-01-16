Футбол
Сборная России показала, как игроки выглядели 10 лет назадМатч ТВ вчера в 12:28
Сборная России присоединилась к популярному в социальных сетях челленджу и показала, как игроки национальной команды выглядели в 2009 году.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Первое в истории растение на Луне погибло
Хлопковое семя, которое проросло на борту китайского зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, погибло.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Умер крупнейший инвестор в мире Джон Богл
Основатель и бывший генеральный директор самой крупной инвестиционной компании мира The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Самолет вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика задымления
В 8.09 поступил сигнал тревоги, сработал датчик задымления.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Удешевлённый Toyota Rush поступил к дилерам
Японский альянс Toyota-Daihatsu начал продажи удешевленного «клона» Toyota Rush под брендом Perodua.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека
Обновлено вчера в 17:49
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер Skoda Kosmiq
Компания Skoda показала первый официальный тизер серийной версии нового компактного кроссовера Kosmiq, премьера которого состоится весной 2019 года на Женевском автосалоне.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Амазонские дельфины признаны вымирающим видом
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
WSJ узнала о расследовании против Huawei в США
Федеральная прокуратура США открыла расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено вчера в 16:23
Наука
Найден простой способ улучшить память и работу мозга
Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Обновлено вчера в 16:38
Наука
ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км
Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Министерство финансов США продлило для инвесторов срок завершения сделок с компаниями российского предпринимателя Олега Дерипаски — Rusal, En+ и «Евросибэнерго» — до 28 января.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Извержение вулкана произошло на острове Кутиноэрабу в Японии
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, из-за буйства стихии было нарушено электроснабжение в Углегорском, Холмском и Невельском районах.
Обновлено вчера в 21:41
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 14:05
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
"Филадельфия" одержала победу над "Бостоном" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Британский парламент выразил доверие правительству Мэй
Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Тереза Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Компания BMW анонсировала обновленный седан BMW 7-Series 2020
Баварская компания опубликовала тизер обновленного седана 7-Series. Публичная премьера флагманской модели состоится завтра.
Обновлено 15 января в 10:25
Кино
Появился тизер «Охотников за привидениями — 3»
Тизер третьей части фильма «Охотники за привидениями», анонсированного 16 января, был опубликован на YouTube.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Военные инженеры ликвидируют затор на Бурейском водохранилище
Военные инженеры ликвидируют затор на Бурейском водохранилище с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» и четырех снегоходов «Буран».
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
Azur Air и NordWind рекомендовали сократить чартерные программы
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям Azur Air и NordWind в феврале сократить чартерные программы на 10%.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения
Обновлено вчера в 12:07