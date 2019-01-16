Футбол
Сборная России показала, как игроки выглядели 10 лет назадМатч ТВ 12:28
Сборная России присоединилась к популярному в социальных сетях челленджу и показала, как игроки национальной команды выглядели в 2009 году.
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Политика
На Украине задержали депортированную из России журналистку
Обновлено в 10:18
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ
Четверо американских военных и 13 мирных граждан погибли при взрыве смертника террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в городе Манбидж на севере Сирии.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Происшествия
СК не обнаружил следов взрывчатки на месте ЧП в Шахтах
Обновлено в 12:36
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля
США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено в 12:19
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло до пяти
При взрыве на заводе «Полипласт» в Кингисеппе (Ленинградская область) 16 января пострадали пять человек.
Обновлено в 07:02
Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток
Выделенные государством деньги на субсидируемые полеты «Аэрофлота» на Дальний Восток и внутри региона закончились, в связи с чем авиакомпания приостанавливает бронирование мест.
Обновлено в 08:47
Общество
McDonald’s лишился права на товарный знак Big Mac
Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено в 01:44
Культура
Умер татарский певец Ильхам Шакиров
Обновлено в 10:17
Происшествия
В аэропорту Калининграда самолет «Победы» задел крылом трап
В Калининграде самолет авиакомпании «Победа» повредил крыло после посадки в аэропорту Храброво. Об этом РБК сообщил представитель компании.
Обновлено в 12:51
Космос
NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule
Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
Обновлено в 01:00
Теннис
Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open
В следующем круге Шарапова, победительница Australian Open-2008, сыграет с действующей обладательницей титула третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая в своем матче второго круга оказалась сильнее шведки Юханны Ларссон.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Президент Владимир Путин поручил расселить жильцов из дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва газа 31 декабря, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:34
Музыка
СМИ назвали российского участника «Евровидения»
Обновлено в 12:28
Кино
У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение
Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран
Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Наука
Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее
Американские исследователи проверили вкусовые и полезные свойства черного и зеленого чая, заваренного в воде из-под крана, бутилированной и деионизированной воде.
Обновлено в 05:28
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Общество
Названы страны с самыми красивыми женщинами
В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Россияне пересаживаются на подержанные авто
Подержанные авто становятся всё популярнее у россиян: рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос в стране более чем на 2%. По итогам прошедшего года, объем рынка легковых автомашин с пробегом в России достиг 5,4 млн единиц, этот показатель на 2,4% больше уровня 2017 года — таковы данные аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 11:00
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
Обновлено вчера в 22:57