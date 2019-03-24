Футбол
Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой формеГазета.Ru 06:09
|20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|29′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
8
Перцух
19
Зайнутдинов
14
Муртазаев
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
19
Ахметов
8
Газинский
7
Оздоев
21
Ионов
22
Дзюба
6
Черышев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
В рамках отборочного этапа команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Казахстаном. "Газета.Ru" - о том, что ждет россиян в Нур-Султане. Сборная России по футболу 24 марта сыграет с командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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