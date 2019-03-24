Футбол

Сборная России показала форму на матч с КазахстаномМатч ТВ 04:17

Казахстан — Россия
сегодня
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Сборная России продемонстрировала форму, в которой сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Коллектив Станислава Черчесова выйдет на поле стадиона «Астана Арена» в белой форме. Напомним, что игра между сборными Казахстана и России состоится 24 марта в 17:00 мск.
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Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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Sport24.ru04:14

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