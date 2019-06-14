Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФАLenta.ru 05:03
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации. В новой версии списка команда Станислава Черчесова оказалась на три строчки выше.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Общество
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах в работе социальной сети.
Обновлено в 05:12
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Политика
Иран отвергает обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе
Иран отвергает все обвинения США в атаке на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
Обновлено в 07:00
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Политика
Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово
Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
Обновлено в 07:23
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой
30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Футбол
«Лацио» заинтересовался нападающим «Зенита» Азмуном
Римский «Лацио» интересуется форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".
Обновлено в 05:36
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин одобрил «пенсионный налог»
Президент России Владимир Путин одобрил внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая представляет собой дополнительный налог на официальные доходы граждан.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:16
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28