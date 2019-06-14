Футбол

Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФАМК-Спорт 06:44

Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации. В новой версии международного рейтинга национальных сборных команда Станислава Черчесова набрала 1436 очков.
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Россия – только 43-я в рейтинге ФИФА. Попадание на ЧМ-2022 под угрозой?

Спорт день за днем09:38

Черчесов озвучил главную задачу сборной России

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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое

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В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
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Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
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Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

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Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

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Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
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СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

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Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

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На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

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Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
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Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0

"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
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Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
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5 лучших авто для семьи с детьми 2019

К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
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Шедевры коллекции Литмузея выставили в здании на Зубовском бульваре

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Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»

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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

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Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
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