Футбол
Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФАМК-Спорт 06:44
Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации. В новой версии международного рейтинга национальных сборных команда Станислава Черчесова набрала 1436 очков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Эрдоган пообещал ответить в случае атак на турецкие посты в Идлибе
Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 10:19
Политика
США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:25
Космос
Тяжелые металлы Земли образовались в результате взрыва сверхновой
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0
"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:56
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»
Обновлено в 11:39
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41