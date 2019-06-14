Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФАМК-Спорт 06:44

Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) - об этом сообщает официальный сайт организации. В новой версии международного рейтинга национальных сборных команда Станислава Черчесова набрала 1436 очков.

Сборная России поднялась на три места в рейтинге ФИФА

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