Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФАЕвро-футбол.ру 04:22
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Грузия полностью вооружилась американскими Javelin
Грузия завершила закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Саратове распылили газовый баллончик в школе
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика
МИД России оценил выборы на Украине
Первый тур выборов президента на Украине дал должную оценку работе действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 09:37
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество
В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Футбол
Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Общество
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов
Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что НАТО собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России
В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Президент Эстонии считает русский язык угрозой
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Хоккей
Бек не сыграет за «Авангард» в матче с «Салаватом», Михеев – в составе
"Авангард" в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против "Салавата". Омичи ведут 2-1 в серии до четырех побед.
Обновлено в 09:35
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56