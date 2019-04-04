Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФАВести.Ru 04:37
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место. В марте российские футболисты провели два отборочных матча чемпионата Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с матерью
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Футбол
Криштиану Роналду выздоровел и сыграет с «Аяксом»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии.
Обновлено в 06:15
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально
Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Экономика
Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать
Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета
ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»
«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35