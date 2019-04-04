Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФАВести.Ru 04:37

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место. В марте российские футболисты провели два отборочных матча чемпионата Европы.

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

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