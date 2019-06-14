Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Здоровье «Умышленная дискредитация»: сибирячка утверждает, что женщина умерла, не дождавшись операции в клинике Мешалкина Сокращение операций во время начала следственных действий в клинике связывают с попыткой давления бывшего руководства на ход уголовного дела.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Политика Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.

Транспорт Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Экономика Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.

Религия Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Происшествия В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик» Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Общество Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.

Армия и оружие F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.

Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Культура Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Шоу-бизнес Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.

Политика США подготовили новые санкции против «Северного потока-2» Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.