Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.
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Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Здоровье
«Умышленная дискредитация»: сибирячка утверждает, что женщина умерла, не дождавшись операции в клинике Мешалкина
Сокращение операций во время начала следственных действий в клинике связывают с попыткой давления бывшего руководства на ход уголовного дела.
Обновлено в 03:06
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Белоруссии казнили заключённого
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 15:48
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Общество
Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками
Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.
Обновлено в 03:47
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке
Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Игры
В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера
CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.
Обновлено в 04:46
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Культура
Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе
Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
Обновлено в 02:25
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.
Обновлено в 04:11
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36