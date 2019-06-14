Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Спорт день за днем

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Культура Вассерман назвал сериал «Чернобыль» антироссийской пропагандой Анатолий Вассерман назвал «недоучками» поклонников нового мини-сериала «Чернобыль» и призвал граждан России помнить о главной цели создателей нашумевшей картины.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

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Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Энергетика Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоров Акционеры "Газпром нефти" избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе.

Политика Россия заявила о готовности обеспечить электричеством Китай и Монголию Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, передает РИА Новости.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Политика Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

Авто Новый Geely SX11 с мотором от Volvo поступил в продажу Автомобилестроительная компания Geely запустила в Китае продажи новой версии кроссовера SX11 (Binyue), которая оснащается суперэкономичной силовой установкой от Volvo XC40.

Политика Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.

Здоровье Китаянка из-за неправильного питания заработала 8 тыс. желчных камней Из 54-летней женщины, почти отказавшейся от потребления воды и пропускавшей завтраки, извлекли 7,8 тысячи желчных камней, передает Daily Mail.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Общество Умерла старейшая жительница Великобритании В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.