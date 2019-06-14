Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Спорт день за днем

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Экономика Банк России понизил прогноз роста экономики страны Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.

Общество В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Гаджеты В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.

Политика Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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Авто Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Общество В Астрахани три выпускника получили 0 баллов на ЕГЭ Три выпускника одной из астраханских школ получили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Ребята использовали ручки не того цвета.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Спорт Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.

Происшествия В Кривом Роге разгромили офис политической партии Штаб украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Кривом Роге был атакован людьми в масках.

Футбол Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.

Футбол «Реал» подписал японского «Месси» Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.

Здоровье Общение с природой признается лучшим лекарством для здоровья Одним из объяснений может быть то, что время, проведенное в общении с природой, является прокси для физической активности.