Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.
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Россия – только 43-я в рейтинге ФИФА. Попадание на ЧМ-2022 под угрозой?

Спорт день за днем09:38

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое

Чемпионат04:17

Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:16

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс04:45

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия – 5-я

Sports.ru04:40

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Матч ТВ04:18

Черчесов озвучил главную задачу сборной России

Нева Спорт05:32
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Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом

Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено в 07:45
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность

Обновлено в 07:57
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Футбол

Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро»

Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро".
Обновлено в 05:52
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:35
Экономика

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
Обновлено в 04:03
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Авто

Представлено новое мощное купе Alpine A110S

Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»

В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1

Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».
Обновлено в 09:35
Общество

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.
Обновлено в 07:22
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30
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