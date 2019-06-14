Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Спорт день за днем

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

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Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Футбол Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро» Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро".

Происшествия Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.

Экономика Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.

Происшествия «Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

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Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

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Общество Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".

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Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Армия и оружие На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1 Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».

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Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.