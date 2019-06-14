Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАРоссийская газета 04:33
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника
Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом
Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Футбол
Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро»
Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро".
Обновлено в 05:52
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:35
Экономика
Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
Обновлено в 04:03
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение
Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Авто
Представлено новое мощное купе Alpine A110S
Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1
Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».
Обновлено в 09:35
Общество
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.
Обновлено в 07:22
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30