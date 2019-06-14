Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФАLenta.ru 05:03
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации. В новой версии списка команда Станислава Черчесова оказалась на три строчки выше.
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Баскетбол
ЦСКА продлил контракт с Клайберном
Обновлено в 05:15
Хоккей
Жена Барбашева рассказала, за счет чего муж завоевал Кубок Стэнли
Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 05:53
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове
В Саратове полицейский сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Здоровье
Больные зубы могут спровоцировать проблемы с осанкой и мигрень
Жевательные мышцы могут болеть по разным причинам. Это может быть из-за отсутствия зубов или при неправильном прикусе.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Спаллетти не спешит продолжать тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что не намерен спешить возобновлять карьеру после увольнения из миланского клуба.
Обновлено в 04:23