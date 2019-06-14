Футбол

Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФАSport24.ru 04:16

Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По состоянию на 14 июня команда Станислава Черчесова поднялась на три строчки и занимает 43-е место, имея столько же очков, сколько сборная Австралии (1436).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия – только 43-я в рейтинге ФИФА. Попадание на ЧМ-2022 под угрозой?

Спорт день за днем09:38

Черчесов озвучил главную задачу сборной России

Нева Спорт05:32

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Матч ТВ04:18

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс04:45

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия – 5-я

Sports.ru04:40

Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:16

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое

Чемпионат04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Реал» объявил о подписании японского хавбека

Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 07:21
Политика

Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером

Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено в 14:21
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Обновлено в 16:17
Футбол

Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
Обновлено в 16:34
Единоборства

Хабиб признался, что не любит побеждать

Обновлено в 15:30
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес

В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой

На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Общество

СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами

Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Происшествия

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами

Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Политика

В Грузии предложили запретить российский флаг

В Грузии предложили запретить использование флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Обновлено в 13:10
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное