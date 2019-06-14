Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФАSport24.ru 04:16

Сборная России улучшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По состоянию на 14 июня команда Станислава Черчесова поднялась на три строчки и занимает 43-е место, имея столько же очков, сколько сборная Австралии (1436).

Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА

Спорт день за днем

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Футбол «Реал» объявил о подписании японского хавбека Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Политика Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Футбол Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе» Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.

Общество СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Происшествия Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Происшествия Пожар на полигоне в Воронежской области потушен Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Армия и оружие В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.

Политика В Грузии предложили запретить российский флаг В Грузии предложили запретить использование флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.

Шоу-бизнес Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.