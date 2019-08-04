Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 годаИзвестия 06:43
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года. Об этом рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, сборная страны выполнила задачу за 18 минут 55 секунд.
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У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди.
— Иван Бувальцев, российский военачальникТАСС 06:04
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