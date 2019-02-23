Футбол

Сборная России победила сборную звезд и вышла в финал Кубка легендРИА Новости 09:12

Сборная России нанесла поражение сборной звезд и пробилась в финал международного футбольного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
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Сборная России обыграла команду звезд на Кубке Легенд

Спорт-Экспресс15:25

Дебют Аршавина за сборную России и ажиотаж фанатов. Лучшие фото с Кубка Легенд

Чемпионат13:33

Евгений Алдонин и Роман Павлюченко сыграют на «Кубке легенд»

РИАЦвчера в 03:56

Сборная звезд забила 12 мячей голландцам на Кубке легенд

Sportbox.RU10:46

Дубли Аленичева и Титова помогли России обыграть сборную звезд на Кубке Легенд

Sport24.ru09:09

Дубли Аленичева и Павлюченко принесли России победу над Голландией на Кубке легенд

Советский спорт06:40

Сборная звезд забила 12 мячей голландцам на Кубке легенд

Матч ТВ10:46
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Политика

Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли

Обновлено в 14:40
Происшествия

На юге США потерпел разбился грузовой Boeing

Обновлено в 15:15
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
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Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Кино

Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Обновлено в 14:57
Спорт

Никитина впервые в истории России выиграла Кубок мира по скелетону

Елена Никитина стала первой в истории россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.
Обновлено в 16:13
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Политика

Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство

Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
Обновлено в 13:46
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара.
Обновлено в 12:48
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Происшествия

В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов

В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Политика

Дюжев отреагировал на слова Серебрякова о России

Российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление Алексея Серебрякова о том, что Россия «разжигала войны» в ряде стран.
Обновлено в 15:02
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено в 12:08
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли

Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News.
Обновлено в 01:07
Спорт

Драчёв: ребята выглядели вялыми, но это пройдёт

Ребята выглядели уставшими и вялыми, но это всё пройдёт.
Обновлено в 05:01
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира

Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Обновлено в 07:43
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму в $540 млн.
Обновлено в 15:08
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Обновлено в 14:15
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

Британский министр назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
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Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

Обновлено в 11:07
Происшествия

47 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Порядка 47 тысяч человек приняли участие в акциях движения «желтых жилетов» во Франции в субботу, 23 февраля.
Обновлено в 15:13
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома

В Хабаровске врачи оставили 35-летнюю женщину самостоятельно рожать на полу роддома.
Обновлено в 13:06
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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