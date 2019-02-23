Футбол
Сборная России победила сборную звезд и вышла в финал Кубка легендРИА Новости 09:12
Сборная России нанесла поражение сборной звезд и пробилась в финал международного футбольного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
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На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
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В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
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Кино
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Обновлено в 14:49
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
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Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира
Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде, совсем чуть-чуть опередив Елизавету Туктамышеву, с которой соревновалась за последнюю путевку от страны на чемпионат мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 14:15
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Массовый протест прошел в Белграде
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Происшествия
Шесть человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Шесть человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов» в столице Франции.
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