Спорт
Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги нацийВести.Ru вчера в 22:36
По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
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Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Huawei опубликовала тизер Honor 9X
Еще в характеристиках указан аккумулятор с аккумулятором на 3900 мАч и работающий с оболочкой EMUI 9.0 на базе Android 9. Более подробная информация будет известна после представления Honor 9X в Китае 23 июля.
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Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
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Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
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Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь Анну
На днях 2-летняя наследница артистки отпраздновала свой очередной день рождения, а звездная мать посвятила ей трогательный и откровенный пост в Instagram.Юлия Савичева не раз признавалась, что после появления на свет дочери ее жизнь полностью изменилась.
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Вопрос был снят тут же на оперативном совещании: руководитель региона заявил, что решение по 30 машинам «скорой помощи» принято.
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Microsoft Word для Android скачали более 1 млрд раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел отметку в 1 млрд загрузок.
Обновлено в 03:36
Авто
Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей
Обновлено в 05:46
Экономика
Для государственных информсистем разработают единые требования
Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено вчера в 19:01
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Культура
Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Перестала работать крупнейшая навигационная система Galileo
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны
В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06