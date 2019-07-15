Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги нацийВести.Ru вчера в 22:36

По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
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Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Обновлено в 00:49
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Вопрос был снят тут же на оперативном совещании: руководитель региона заявил, что решение по 30 машинам «скорой помощи» принято.
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Microsoft Word для операционной системы Android преодолел отметку в 1 млрд загрузок.
Обновлено в 03:36
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Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей

Обновлено в 05:46
Экономика

Для государственных информсистем разработают единые требования

Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено вчера в 19:01
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Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
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Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
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Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Культура

Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
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Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

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Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
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