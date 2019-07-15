Спорт
Российские волейболисты выиграли Лигу нацийИзвестия вчера в 22:27
Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков (17 очков), у американцев больше всех на свой счет записал Тэйлор Сандер (20), пишет ТАСС. Бронзовые медали Лиги наций в этом году достались Польше, которая в матче за третье место обыграла Бразилию со счетом 3–0.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
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В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Жуковском
В Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек.
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В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
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Обновлено в 05:28
Экономика
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В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
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Происшествия
Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили
Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 07:11
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:06
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова тоскует по московской погоде в жарком Нью-Йорке
Актриса Юлия Меньшова в течение двух десятков лет не могла осуществить свою заветную мечту – побывать в США.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Обновлено в 02:51
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
Обновлено в 05:57
Происшествия
Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400
В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:18
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43