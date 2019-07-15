Спорт

Российские волейболисты выиграли Лигу нацийИзвестия вчера в 22:27

Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков (17 очков), у американцев больше всех на свой счет записал Тэйлор Сандер (20), пишет ТАСС. Бронзовые медали Лиги наций в этом году достались Польше, которая в матче за третье место обыграла Бразилию со счетом 3–0.
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