Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче ЕвротураРИА Новости 14:30
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
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