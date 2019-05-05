Сборная России победила команду Чехии в матче ЕвротураРИА Новости 14:30

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Происшествия Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

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Происшествия Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Происшествия В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100 Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.

Происшествия На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

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