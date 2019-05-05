Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче ЕвротураРИА Новости 14:30

Чехия
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
16'
28'
Евгений Кузнецов
35'
Дмитрий Орлов
58'
Евгений Кузнецов
Россия
1 – 3
Финляндия
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Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
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