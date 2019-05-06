Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче ЕвротураРИА Новости вчера в 14:30
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, вчера
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
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