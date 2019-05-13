ЧМ по хоккею

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ 12:30

Россия
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Сергей Андронов
14'
Никита Гусев
33'
Никита Зайцев
60'
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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60-п.в.).
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