Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ 12:30

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60-п.в.).

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

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