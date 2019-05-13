ЧМ по хоккею
Чехия проиграла России на чемпионате мира по хоккеюREGNUM вчера в 19:45
Россия—
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Сергей Андронов
|14'
Никита Гусев
|33'
Никита Зайцев
|60'
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Победу со счётом 3:0 одержала сборная России над чехами в третьем матче на чемпионате мира по хоккею. Игра состоялась 13 мая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Счёт открыл российский нападающий Сергей Андронов на 14-й минуте.
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