ЧМ по хоккею
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккеюRT на русском 12:31
Россия—
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Сергей Андронов
|14'
Никита Гусев
|33'
Никита Зайцев
|60'
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Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу сборной России. Заброшенные шайбы на счету Сергея Андронова, Никиты Гусева и Никиты Зайцева.
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