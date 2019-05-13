Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккеюRT на русском 12:31

Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу сборной России. Заброшенные шайбы на счету Сергея Андронова, Никиты Гусева и Никиты Зайцева.

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Политика Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.

Здоровье СМИ сообщают о дефиците инсулина в Курганской области В пресс-службе губернатора Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информация, появившаяся на ряде СМИ об отсутствии либо дефиците инсулина для детей, больных сахарным диабетом второго типа, не верна.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Культура Российский актер Панфилов рассказал, почему не хочет ехать в Крым Известный российский актер театра и кино Никита Панфилов заявил, что в планах у украинских производителей есть намерение снять продолжение популярного телесериала «Пес», где он играет главную роль, поэтому у него нет желания посещать Крым.

Общество Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.

Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.

Происшествия В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков "По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Политика Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи.

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.

Происшествия В самолёт Меркель врезался автомобиль в аэропорту Дортмунда В самолёт канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль в аэропорту Дортмунда. Об этом сообщает пресс-служба ВВС ФРГ.

Шоу-бизнес Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса» Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.

Кино Появился тизер заключительной серии «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.

Космос Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Экономика ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Происшествия В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.

Политика Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.

Культура Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Политика Финская полиция задержала очередного перебежчика в Южной Карелии Финские полицейские задержали подозрительного иностранца на автомобильной дороге между городом Лаппеенранта в провинции Южная Карелия и многосторонним пунктом автомобильного пропуска "Ваалимаа" на российско-финляндской границе.