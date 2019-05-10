ЧМ по хоккею

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккеюИзвестия 12:45

Россия
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
9'
Артём Анисимов
15'
Никита Кучеров
29'
Евгений Дадонов
30'
Никита Гусев
42'
57'
Томас Валькве Ольсен
58'
Юнас Холёс
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Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 5:2, пишет «Газета.ру».
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