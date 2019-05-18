ЧМ по хоккею
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккеюРоссийская газета 09:02
Латвия—
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
|11'
|21'
Дмитрий Орлов
|24'
Никита Гусев
|33'
Никита Кучеров
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Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.
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