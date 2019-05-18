Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккеюРоссийская газета 09:02

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Политика В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков "Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Общество Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.

Политика Адвокат Трампа призвал арестовать Коломойского Адвокат главы США Руди Джулини назвал украинского олигарха Игоря Коломойского испытанием для избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Армия и оружие Над Сирией уничтожен неопознанный летательный аппарат Над территорией Сирии сбит ранее неизвестный беспилотный летательный аппарата.

Хоккей Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Общество Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Политика Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.

Космос В Вязниках пройдёт «ФатьяновКвест» Сложно сказать, знал ли что-нибудь наш земляк Алексей Фатьянов о квестах, как модном молодёжном развлечении.

Общество В Сети ведется трансляция церемонии прощания с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с телеведущим, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.