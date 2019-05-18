Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккеюРоссийская газета 09:02

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

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