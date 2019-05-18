ЧМ по хоккею
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккеюРоссийская газета 09:02
Латвия—
Россия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Оскарс Цибульскис
|11'
|21'
Дмитрий Орлов
|24'
Никита Гусев
|33'
Никита Кучеров
Показать детали
Скрыть
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Легенда хоккея раскрыл причину победы россиян в опасной игре с Латвией
Национальная служба новостей09:48
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании
Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Полиция провела профилактический рейд по клубам и барам на Думской
В Петербурге в ночь с 17 на 18 мая в центре города сотрудники полиции провели рейд по увеселительным местам на улицах Думской и Ломоносова, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Форвард сборной Канады Стоун сделал хет-трик в матче с Германией
Нападающий сборной Канады Марк Стоун забросил три шайбы в ворота команды Германии (4:1, третий период) в матче ЧМ-2019.
Обновлено в 11:46
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:10
Футбол
Рашид Рахимов: «Пенальти немножко надломил команду»
Пенальти немножко надломил команду. Я увидел шок, после этого мы перестали играть в свой футбол.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы
Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено в 07:16
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
Обновлено в 11:30
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол
Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о поражении от «Оренбурга» (0:2) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:25
Транспорт
British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев
British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Общество
В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов
Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено в 11:57
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика
Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00