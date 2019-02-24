Спорт
Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019Спорт-Экспресс 09:51
Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 обыграла Финляндию (91:76) и вышла в финальную часть турнира в Китае.
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Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Футбол
Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее
Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:55
Музыка
Самойлова прокомментировала скандальный отбор Украины на Евровидение
Как сообщает телеканал "360", певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе "Евровидение - 2018", на фоне скандала, разгоревшегося вокруг отбора кандидатов, которые будут в этом году представлять на конкурсе Украину, напомнила, что творчество всегда должно быть вне политики.
Обновлено в 15:51
Политика
Назван лидер на выборах в парламент Молдавии
В парламент Молдавии по партийным спискам проходят четыре партии, следует из предварительных данных ЦИК по итогам голосования, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Театры
Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 13:20
Экономика
Названы регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами
Безнал быстро развивается Согласно статистике Центробанка и Росстата, безналичные платежи в России продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, тогда как на Западе большая часть потребителей старается платить картой везде, где это возможно.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении мужчины при перестрелке между военными ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в подконтрольном Киеву городе Марьинка мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими военными.
Обновлено в 15:37
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В США разбился Boeing 767, выживших нет
Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Гол Кузнецова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
"Вашингтон" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Политика
Премьер Швеции выступил против возвращения боевиков из Сирии
Шведский премьер Стефан Левен заявил, что в Швеции не намерены принимать обратно граждан, воевавших в Сирии на стороне «Исламского государства»*.
Обновлено в 16:31
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах
Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Общество
Марш памяти Бориса Немцова завершился в Москве
В Москве завершилось шествие в память о политике Борисе Немцове, убитом в Москве четыре года назад.
Обновлено в 07:35
Спорт
Третьяков выиграл Кубок мира по скелетону
На финальном этапе в канадском Калгари россиянин стал вторым и одержал победу в общем зачете. Эта вторая победа Третьякова в Кубке мира.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
В Москве неизвестные ограбили наркологическую клинику, принадлежащую певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 08:49
Общество
Госдуме предложили ввести штрафы за нарушения при эвакуации автомобилей
Для исключения любой возможности необоснованного ограничения и нарушения прав граждан предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка задержания транспортного средства.
Обновлено в 16:01
Политика
США возвращают горячую линию с Россией для предотвращения кибервойны
Уточняется, что горячая линия создается с целью облегчения переговоров между США и Россией на фоне кризиса в киберпространстве.
Обновлено в 16:20
Политика
Генпрокуратура подготовит доклад о случаях затягивания расследований
Представители Генеральной прокуратуры и Верховного суда обсуждают возможность подготовки доклада, где будет предоставлена информация, связанная с незаконным затягиванием расследований.
Обновлено в 08:40
Кино
В Лос-Анджелесе вручат премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Музыка
Дима Билан готовится к экстренной операции
Обновлено в 05:20
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00