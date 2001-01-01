Сборная России победила Чехию в заключительном матче ЕврохоккейтураRT на русском 14:31

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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Происшествия В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100 Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.

Наука Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.

Происшествия Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Авто Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.

Футбол «Челси» объявил об уходе Килиана Азара «Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.

Происшествия Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Наука Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Происшествия Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи «Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.

Футбол «Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".

Происшествия МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

Музыка Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение» Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».

Армия и оружие НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.