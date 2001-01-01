Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче ЕврохоккейтураRT на русском 14:31

Чехия
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
16'
28'
Евгений Кузнецов
35'
Дмитрий Орлов
58'
Евгений Кузнецов
Россия
1 – 3
Финляндия
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Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:1.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд. Заслуженный мастер спорта России.
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