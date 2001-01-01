Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче ЕврохоккейтураRT на русском 14:31
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:1.
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