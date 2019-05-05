Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче ЕврохоккейтураRT на русском 14:31
Чехия—
Россия
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап, сегодня
|12'
Кирилл Капризов
Михал Ржепик
|16'
|28'
Евгений Кузнецов
|35'
Дмитрий Орлов
|58'
Евгений Кузнецов
Показать детали
Скрыть
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:51, Ашберн
Происшествия
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Компания Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Производитель электроники Lenovo выпустит новые ноутбуки семейства ThinkBook S. Компания станет выпускать лэптопы бизнес-класса и устройства для рядовых пользователей.
Обновлено в 15:00
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено в 20:18
Политика
В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы
Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Обновлено в 22:28
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Происшествия
В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик
Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Названа возможная причина пожара в загоревшемся в Шереметьево самолете
Неисправность электрооборудования могла стать возможной причиной возгорания пассажирского самолета SSJ-100, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:18
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Технологии
Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем
Китайский гигант получит возможность строить сеть 5G в стране, несмотря на то, что ряд других европейских стран поддерживает США.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено в 22:41
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено в 23:33
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляют, как жить без активности в интернете.
Обновлено в 20:05
Гаджеты
Появились функциональные драйверы Intel Ice Lake Gen11 для Linux
В настоящее время Intel официально считает, что драйверы Linux с открытым исходным кодом для графической системы Ice Lake Gen11 полностью укомплектованы, в частности драйверы OpenGL и Vulkan, которые, соответственно, называются i915 и ANV.
Обновлено в 23:40
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено в 22:17
Экономика
Китайские биржи отреагировали падением на угрозы Трампа
Китайский фондовый рынок обвалился после обещаний американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на товары из Поднебесной.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Кемерове бойцовая собака набросилась на детей
Горожанка отвела детей в больницу. Медицинская помощь не потребовалась. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21