Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккеюРИА Новости вчера в 12:30

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

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