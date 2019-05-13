ЧМ по хоккею
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккеюРИА Новости 12:30
Россия—
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Сергей Андронов
|14'
Никита Гусев
|33'
Никита Зайцев
|60'
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Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
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