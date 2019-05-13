Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккеюРБК 13:13

Сборная России одержала третью подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. В третьем туре соревнования российская команда переиграла Чехию со счетом 3:0. Хоккеисты сборной России забросили в ворота чехов по одной шайбе в каждом из периодов.

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

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