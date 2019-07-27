Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мираТАСС 26 июля в 14:39

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию чемпионата мира

Невские Новостивчера в 17:12

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ

Sport24.ruвчера в 13:45

Россия - Италия: все голы

Спорт-Экспрессвчера в 14:37

Российские «пляжники» выиграли европейскую квалификацию к ЧМ

ProstoProSportвчера в 13:41

Крашенинников стал MVP квалификации ЧМ-2019

Матч ТВвчера в 14:01

Крашенинников признан MVP европейской квалификации ЧМ-2019 в Москве

Чемпионатвчера в 16:11

Песок в «Луже». Россияне выиграли европейский отборочный турнир на ЧМ по пляжному футболу

ТАССвчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон

Наши футболисты-пляжники вышли на чемпионат мира

КП - Беларусь26 июля в 07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Шоу-бизнес

Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»

Обновлено 26 июля в 15:57
Наука

Темные перья помогают птицам летать эффективнее

Отмечается, что наиболее эффективно себя показала комбинированная окраска оперения – перья должны быть светлыми у тела и темными на концах.
Обновлено 26 июля в 22:43
Политика

Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Рибери отказался перейти в «Монако»

Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму

Еще одного недопущенного кандидата - Любовь Соболь – задержали вечером и отпустили только около двух часов ночи.
Обновлено вчера в 22:11
Кино

Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме

Обновлено вчера в 19:13
Наука

Ученые назвали уменьшающие мозг профессии

Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:40
Культура

В Marvel рассказали, как и когда отпразднуют 80 лет Вселенной

Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли рассказал, как и когда вселенная отметит 80-летний юбилей, сообщает THR.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек

Более тысячи человек эвакуированы из сел Мазановского района Амурской области из-за паводков, подтоплены 232 дома, сообщает областное правительство.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Обновлено вчера в 11:23
Энергетика

В Уфе второй раз за месяц подорожал бензин

Подорожал и АИ-100 Экто, эта марка бензина стоит 53 рубля 21 копейку.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Космос

NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС

Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено 25 июля в 00:08
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Космос

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»

Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили из-за участия в беспорядках на митингах в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье

В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой

В Великобритании студентка покончила с собой, так и не дождавшись психологической помощи. Об этом 27 июля сообщило издание Mirror.
Обновлено вчера в 21:24
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019

В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

Обновлено вчера в 22:19
Политика

Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы

Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено 26 июля в 09:09
ещё по теме
Главное