Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мираТАСС 26 июля в 14:39
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство.
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Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию чемпионата мира
Невские Новостивчера в 17:12
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
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