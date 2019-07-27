Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мираТАСС 26 июля в 14:39
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию чемпионата мира
Невские Новостивчера в 17:12
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:58, Вашингтон
Здоровье
Из-за паводка амурский Роспотребнадзор мониторит качество воды ежедневно
3 В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Обновлено в 01:34
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Задержаны исполняющий обязанности главы Министерства Виталий Шведов, а также бывший председатель правительства области Расул Султанов.
Обновлено 26 июля в 03:01
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте
"Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
Обновлено в 02:30
Футбол
«Леванте» снова арендует Майораля у «Реала»
Нападающий «Реала» Борха Майораль перейдет в «Леванте» на правах аренды.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
Обновлено в 01:22
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»
Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Мифы о полном приводе: как дифференциал делит мощность
Обновлено в 01:08
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации
89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей, меньше всего теряющих в цене
Обновлено в 01:00
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53