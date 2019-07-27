Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мираТАСС вчера в 14:39

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство.
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