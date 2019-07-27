Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство.

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Религия В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Армия и оружие ВСУ трижды за сутки нарушили режим перемирия в ДНР Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки три раза нарушили перемирие на линии соприкосновения в ДНР.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Авто Компания McLaren выпустила коллекционную линейку из 6 автомобилей Официальный дилер McLaren из Колорадо заказал у отделения MSO шесть эксклюзивных моделей 600LT Spider, которые вошли в набор Pikes Peak Collection, названный в честь одноименного скоростного подъема на вершину Пайс Пик.

Происшествия «ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

Общество Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".

Авто Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчёта Сооснователь американской компании Tesla Джеффри Штробель объявил о своём уходе с поста технического директора.

Общество Девушка станцевала на шесте у здания мэрии В Пермском края девушка исполнила танец на шесте прямо у крыльца мэрии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Ученые нашли источник «материнского инстинкта» Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.

Единоборства Холлоуэй и Эдгар уложились в вес перед UFC 240 Как сообщает "Чемпионат.com", в главном поединке вечера чемпион организации полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй будет защищать титул от экс-чемпиона промоушена Фрэнки Эдгара.

Космос Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в зоне отдыха в Нью-Йорке По данным источников New York Post в правоохранительных органах, нападавший начал стрелять на уличной благотворительной вечеринке, которую устроили в зоне отдыха.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия Сход камней в Иркутской области привел к задержке пассажирских поездов Ранее главное управление МЧС сообщило, что накануне на юге Иркутской области в Слюдянском районе из-за обильного дождя произошел обвал грунта с камнями на 134 км федеральной автодороги Р-258 "Байкал".

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова вышла замуж Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.

Происшествия Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из реки Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.